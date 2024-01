Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: croissance organique de +11,8% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2023 atteint 4 309,4 ME tiré par une croissance organique de +11,8%.



En France, le chiffre d'affaires 2023 affiche une croissance de +10,7% (intégralement organique). En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en hausse de +16,5% (+15,1% en organique).



Le groupe enregistre une marge d'EBITDA ajusté 2023 à c. 34,2%, en progression de c. +120pb, soit c. 215 ME de plus qu'en 2022.



L'EBIT ajusté 2023, le résultat net courant 2023 et le résultat net courant par action 2023 devraient également être supérieurs aux objectifs communiqués en octobre grâce à la forte progression de l'EBITDA.



' Nous avons entamé 2024 avec sérénité : la visibilité est bonne, tant du point de vue du chiffre d'affaires (prix, prévisions d'activité) que de la base de coûts (négociations salariales, contrats d'achats). 2024 devrait donc être une nouvelle année de croissance rentable pour Elis ' a déclaré Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis.





