Elis: croissance de 9% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Elis affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 en croissance de 9% à 1,12 milliard d'euros, avec une croissance organique de 9,5%, en ligne avec son objectif annuel et reflétant sa capacité à ajuster ses prix à la hausse pour compenser l'inflation de ses coûts.



'La dynamique commerciale reste bien orientée, avec de nombreuses signatures de nouveaux contrats au troisième trimestre, notamment en vêtement professionnel', précise le groupe de blanchisserie industrielle.



Elis confirme tous ses objectifs pour l'ensemble de 2023 et indique anticiper une nouvelle amélioration de ses principaux indicateurs financiers en 2024 (notamment marge d'EBITDA, free cash-flow et levier d'endettement).





