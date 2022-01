Elis: croissance de +8,6% du CA sur 2021 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2021 est en croissance de +8,6% à 3 048 ME, dont +7,4% en organique.



Le chiffre d'affaires réalisé en Santé, en Industrie et en Commerces & Services représente près de 85% du chiffre d'affaires total 2021.



' Nos activités en Santé, Industrie et Commerces & Services ont été tirées par une bonne dynamique commerciale en Vêtement professionnel et par le besoin accru de nos clients pour des produits et services d'hygiène ' indique le groupe.



La marge d'EBITDA 2021 devrait s'établir à 34,5%. Le free cash-flow 2021 (après paiement des loyers) devrait être dans la partie haute de la fourchette précédemment communiquée (comprise entre 200 ME et 230 ME).