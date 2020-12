Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : CPPIB dépasse les 20% des votes Cercle Finance • 15/12/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 10 décembre, le seuil de 20% des droits de vote d'Elis et détenir 12,32% du capital et 20,62% des droits de vote, suite à une attribution de droits de vote double. CPPIB déclare pour les six prochains mois, envisager d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des opportunités de marché, toujours dans la limite de moins de 30% du capital social et des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris 0.00%