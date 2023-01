Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: confirme ses objectifs 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2022 record à 3 821 ME, en croissance de +25,3%, dont +21,0% en organique. La croissance est restée forte au 4ème trimestre 2022 à +20,7% dont +15,7% en organique.



En Hôtellerie-Restauration, l'activité des clients est revenue au niveau de 2019 depuis le printemps. La France, l'Europe du Sud et le Royaume-Uni affichent des taux de croissance organique nettement supérieurs à +20%.



Le groupe confirme ses objectifs 2022. Il vise une marge d'EBITDA ajustée 2022 à environ 33,0%, un EBIT ajusté 2022 au-dessus de 530 ME, un Résultat net courant par action 2022 au-dessus de 1,45E et un Free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) à environ 200 ME.





