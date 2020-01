ELIS: chiffre d'affaires record en 2019

(AOF) - Elis a publié un chiffre d'affaires 2019 record à 3,28 milliards d'euros, soit 3,3% de croissance organique. Ce chiffre inclut un impact de -0,3% lié à la variation des taux de change et de +1,8% lié aux acquisitions, mais exclut l'activité britannique Clinical Solutions, cédée définitivement en octobre. La performance a été tirée par l'effet des hausses de prix en lien avec l'inflation, la bonne dynamique commerciale et l'amélioration du taux de rétention client dans la plupart des pays. En effet la croissance a été solide sur les plupart des marchés du groupe.

Elis a notamment enregistré une activité en hausse 3,2% en France (+3% au quatrième trimestre), grâce bonne dynamique commerciale et amélioration du taux de renouvellement de nos contrats. Elle a augmenté de 7,4% en Europe du Sud et de 7,1% en Amérique Latine. Seuls l'Irlande et le Royaume-Uni sont en repli (-1,2%) en raison de la réduction de l'activité d'un client important de la grande distribution.

"Comme à notre habitude, nous annoncerons nos objectifs pour l'année en cours lors de la publication de nos résultats annuels 2019, le 4 mars prochain", a commenté Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis.