Elis : chiffre d'affaires en hausse et réduction de l'objectif de marge

(AOF) - Elis, groupe de blanchisserie industrielle, a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 22,8% à 1,031 milliard d'euros, au titre du troisième trimestre, à la faveur de la poursuite de la reprise de l’hôtellerie et d'une très bonne dynamique commerciale en Industrie et Commerce & Services. "La dynamique est toujours fortement portée par l'évolution des besoins en termes d'hygiène, de traçabilité et de produits & services responsables", fait savoir Elis, ajoutant "qu'aucun ralentissement d'activité" n'était observé "dans aucun pays ni aucune ligne de métier".

Elis table sur une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajustée d'environ 33% en 2022, alors que le groupe de blanchisserie industrielle tablait précédemment sur 33,5%. Une mise à jour liée à l'accélération de l'inflation au troisième trimestre.

"L'accélération de l'inflation au troisième trimestre devrait entraîner une augmentation de la base de coûts d'environ 35 millions d'euros supplémentaires en 2022", a expliqué Elis dans un communiqué. "Les nouveaux ajustements de prix négociés depuis l'été devraient quant à eux rapporter environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel sur l'année", a ajouté le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire international de solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être ;

- Chiffre d’affaires de 3 Mds€ équilibré entre l’industrie, la santé, les commerces et services puis l’hôtellerie-restauration ;

- Présence internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie et l’Europe de l’est (16 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Europe du sud (8 %) et l’Amérique latine ;

- Modèle d’affaires résumé en 2 points : la diversité géographique et par métiers, l’excellence opérationnelle via la réduction des coûts et la gestion stricte des flottes de livraison ;

- Capital éclaté (12,32 % des actions et 20,62 des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada et 6,3 % pour Prédica), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Xavier Martiré le directoire ;

- Situation financière encore tendue avec 3 Mds€ de capitaux propres et autant de dettes, mais un levier de dette ramené à 2,7 au 30 juin.

Enjeux

- Stratégie visant à la consolidation des positions via 4 leviers : la croissance organique et les acquisitions ciblées, l’ouverture régulière de nouveaux marchés, l’amélioration de l’excellence opérationnelle et l’enrichissement de l’offre par des ventes croisées de services ;

- Stratégie d’innovation axée sur la digitalisation: pour les clients, programme de traçabilité elis Connext et contrat électronique / en interne, déploiement en 2021, en Europe, de GLAD, solution d’aide à la logistique ;

- Stratégie environnementale : attente pour la fin 2022 d’objectifs climat / accélération du recours aux véhicules « propres » pour les flottes de livraison / économie circulaire, au cœur du modèle économique : éco-conception, durabilité des produits, valorisation des textiles / ligne de crédit « verte » de 900 M€ ;

- Diversification dans les services antiparasitaires avec l’acquisition du danois Crisal ;

- Renforcement de la présence en Amérique latine –Brésil, Chili, Colombie et Mexique.

Défis

- Poursuite de la diversification réussie dans la santé, l’industrie et le commerce et attente d’un retour aux niveaux de 2019 dans l’hôtellerie et la restauration ;

- Intégration du n° 1 mexicain de la location de linge plat et de vêtements de travail, qui devrait être positive sur le bénéfice ;

- Réaction à l’impact de l’inflation (9 % de hausse des coûts au 1er semestre 2022) : négociations tarifaires d’où un effet prix de + 6% et sécurisation pour les prochaines années des conditions d’achat du gaz d’une part importante des volumes ;

- Après une hausse de 30 % des revenus et de 122 % du bénéfice net au 1 er semestre, anticipations 2022 relevées: croissance de 18 à 20 % du chiffre d’affaires, bénéfice d’exploitation autour de 530 M€, bénéfice par action à + 1,45 €, autofinancement libre de 200 M€ et levier de dette ramené à 2,6.

