Elis : chiffre d'affaires en hausse de +4,7% en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de +4,7% à 3 282 ME en 2019. La croissance organique ressort à +3,3%. La croissance organique en France atteint +3,2%. En Europe centrale, elle est de +2,8%, principalement tirée par la très bonne dynamique commerciale en Pologne et aux Pays-Bas. En Europe du Sud, la croissance du chiffre d'affaires est de +11,2%, avec une croissance organique de +7,4%. Le groupe annonce une accélération en Scandinavie & Europe de l'Est (+3,7%), tirée par une bonne dynamique en Linge plat en Suède et au Danemark. Il note également la poursuite du redressement opérationnel au Royaume-Uni & Irlande (-1,2%). L'Amérique latine est bien orientée (+7,1%), portée par le développement de l'externalisation au Brésil, sur tous les segments.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.39%