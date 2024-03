Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: BPA courant en croissance de 22% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Elis dévoile au titre de l'exercice écoulé un résultat net courant par action en hausse de 22,4% à 1,86 euro, ainsi qu'un EBIT ajusté en progression de 25,6% à 683,1 millions, soit une marge en amélioration de 160 points de base à 15,9%.



L'EBITDA ajusté du groupe de blanchisserie industrielle a augmenté de 17,1% à 1,47 milliard d'euros, représentant une marge en hausse de 130 points de base à 34,2% pour un chiffre d'affaires de 4,31 milliards, en croissance de 12,8% dont +11,8% en organique.



Un dividende en augmentation d'environ 5% à 0,43 euro par action sera proposé au titre de 2023. Pour 2024, Elis anticipe un BPA courant au-dessus de 1,75 euro, une marge d'EBIT ajusté stable à environ 16% et une croissance organique du CA d'environ 5%.





