Elis bien orienté en Bourse

(AOF) - Elis s'adjuge 2,59% à 16,26 euros à la Bourse de Paris, le groupe de blanchisserie industrielle ayant enregistré un chiffre d'affaires 2022 " record ", à 3,82 milliards d'euros, en croissance de 25,3%, Après une année marquée par la reprise de l'hôtellerie, le spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires 2023 supérieure à 10%. Le résultat net courant par action 2022 est toujours attendu au-dessus de 1,45 euro.

Elis souligne que la croissance est restée forte au quatrième trimestre 2022 à +20,7% dont +15,7% en organique. En Hôtellerie-Restauration, l'activité des clients est revenue au niveau de 2019 depuis le printemps 2022 : la France, l'Europe du Sud et le Royaume-Uni affichent des taux de croissance organique nettement supérieurs à +20%.

La marge d'Ebitda ajustée 2022 est toujours attendue à environ 33%, et l'Ebitda ajusté 2022 est au-dessus de 530 millions d'euros. Le Free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) est toujours attendu à environ 200 millions d'euros, le levier d'endettement financier au 31 décembre 2022 est toujours à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l'année.

TP Icap Midcap et Stifel, tous les deux à l'Achat, évoquent des résultats solides qui mettent en lumière la bonne performance commerciale et les initiatives tarifaires du groupe.

Elis annonce que ses résultats annuels 2022 seront communiqués le 8 mars 2023, avant marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire international de solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être ;

- Chiffre d’affaires de 3 Mds€ équilibré entre l’industrie, la santé, les commerces et services puis l’hôtellerie-restauration ;

- Présence internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie et l’Europe de l’est (16 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Europe du sud (8 %) et l’Amérique latine ;

- Modèle d’affaires résumé en 2 points : la diversité géographique et par métiers, l’excellence opérationnelle via la réduction des coûts et la gestion stricte des flottes de livraison ;

- Capital éclaté (12,32 % des actions et 20,62 des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada et 6,3 % pour Prédica), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Xavier Martiré le directoire ;

- Situation financière encore tendue avec 3 Mds€ de capitaux propres et autant de dettes, mais un levier de dette ramené à 2,7 au 30 juin.

Enjeux

- Stratégie visant à la consolidation des positions via 4 leviers : la croissance organique et les acquisitions ciblées, l’ouverture régulière de nouveaux marchés, l’amélioration de l’excellence opérationnelle et l’enrichissement de l’offre par des ventes croisées de services ;

- Stratégie d’innovation axée sur la digitalisation:

- pour les clients, programme de traçabilité Elis Connect et contrats électroniques,

- en interne, déploiement de GLAD, solution d’aide à la logistique ;

- Stratégie environnementale :

- attente pour 2023 d’objectifs climat,

- économie circulaire au cœur du modèle économique -éco-conception, durabilité et, valorisation des textiles- et « propreté » des flottes de livraison,

- ligne de crédit « verte » de 900 M€ ;

- Diversification dans les services antiparasitaires avec l’acquisition du danois Crisal ;

- Renforcement de la présence en Amérique latine –Brésil, Chili, Colombie et Mexique.

Défis

- Poursuite de la diversification réussie dans la santé, l’industrie et le commerce et attente d’un retour aux niveaux de 2019 dans l’hôtellerie et la restauration ;

- Intégration du n° 1 mexicain de la location de linge plat et de vêtements de travail, qui devrait être positive sur le bénéfice ;

- Inflation : sécurisation pour les prochaines années des conditions d’achat du gaz d’une part importante des volumes mais, pour le reste, compensation insuffisante des ajustements tarifaires ;

- Après une croissance de 27,1 % des revenus à fin septembre, 2ème ajustement des objectifs 2022 : hausse de + 20 % du chiffre d’affaires, mais marge d’exploitation à 33 %, résultat par action de 1,45 €, autofinancement libre de 200 M€ et levier de dette de 2,5 ;

- Retour du levier à 2 % en 2023 et à - 2 % en 2024, la dette étant totalement à taux fixe de 2 %.