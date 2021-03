Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 10/03/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Elis gagne plus de 2% avec le soutien de Stifel qui réaffirme son conseil 'achat' sur le titre du groupe de blanchisserie industrielle et remonte son objectif de cours de 15 à 16 euros, soulignant le ton 'confiant et rassurant' de la direction lors de sa conférence. Le broker considère Elis comme 'un titre idéal pour jouer la réouverture de l'économie et la reprise du secteur de l'hôtellerie', et pense que 'le cours de l'action pourrait revenir à son niveau d'avant la crise d'ici la fin de l'année'.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +3.29%