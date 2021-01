Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : baisse de 14,5% du chiffre d'affaires annuel Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel est en baisse de 14,5% à 2 806,3 ME ( dont -13,3% en organique). ' Malgré un léger ralentissement par rapport au 3ème trimestre, environ 75% des activités du Groupe se sont maintenues à un niveau proche de la normale au 4ème trimestre : environ +1% en Santé, -3% en Industrie et -5% en Commerces & Services ' indique la direction. En France, le chiffre d'affaires est en baisse de -18,6% (intégralement organique). ' Le fort ralentissement en Hôtellerie-Restauration (qui représentait en 2019 environ un tiers du chiffre d'affaires du pays), en dépit d'une saison d'été correcte, a pesé sur l'activité depuis le début de la crise sanitaire ' indique le groupe. En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en baisse limitée de -3,7% (-6,0% en organique). Au Royaume-Uni & Irlande, le chiffre d'affaires est en repli de -23,0% (-24,2% en organique).

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +2.84%