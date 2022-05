Elis au firmament du SBF 120 grâce à un trimestre meilleur que prévu

(AOF) - Elis brille au SBF 120, en s'adjugeant 4,4% à 14,43 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. L'activité a en effet connu une croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros, alors que le consensus rapporté par Kepler Chevreux anticipait un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. La société de services d'entretien et d'hygiène a notamment été portée par l'activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% de l'activité pré-Covid), qui ressort en net rebond malgré l'impact négatif du variant Omicron en janvier.

Elis a également précisé avoir bénéficié de la dynamique de prix favorable sur l'ensemble de ses marchés, dans un contexte de forte inflation des coûts, ainsi que du gain de nombreux contrats, notamment pour ses offres en Vêtement professionnel et en Hygiène. Celles-ci "répondent parfaitement aux changements induits par la crise sanitaire chez nos clients (besoins renforcés en matière d'hygiène, de traçabilité et de fiabilité d'approvisionnement)", explique le groupe.

Les six zones géographiques dans lesquelles la société est présente ont toutes affiché une croissance organique à deux chiffres: la croissance organique a été particulièrement forte en France (+30,8%), en Europe du Sud (+52,9%) et au Royaume-Uni & Irlande (+38,5%), zones dans lesquelles la part de l'Hôtellerie-Restauration est la plus élevée.

"Cette bonne performance trimestrielle renforce notre confiance dans l'ensemble des perspectives pour 2022 que nous avons communiquées au mois de mars dernier, lors de l'annonce de nos résultats annuels 2021", a déclaré Xavier Martiré, le Président du directoire d'Elis.

Le groupe a ainsi réitéré ses objectifs 2022 à savoir: une croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2022 de 13% à 15%, une marge d'EBITDA d'environ 33,5%, un EBIT d'environ 500 millions d'euros, ainsi qu'un résultat net courant par action en augmentation de près de 40%, à environ 1,35 euro.

