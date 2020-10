ELIS anticipe une marge d'Ebitda et un free cash flow 2020 légèrement au-dessus des niveaux de 2019

(AOF) - Elis a publié un chiffre d'affaires en décroissance organique de 10,6% à 754,6 millions d'euros au troisième trimestre de son activité 2020. Les revenus sur les 9 premiers mois de l'exercice du prestataire de location-entretien de linge s'élèvent à 2,106 milliards d'euros, correspondant à une décroissance organique de 13,3% sur la période.

Le groupe précise que ses activités en Industrie, en Santé et en Commerce & Services, soit environ 75% du chiffre d'affaires total 2019, sont revenues à des niveaux proches de la normale sur le trimestre.

En revanche, en Hôtellerie-Restauration, Elis indique que l'activité est toujours en berne '' même si la saison estivale a vu le tourisme domestique partiellement compenser l'arrêt quasi-total du tourisme international, notamment en France ''.

Concernant ses perspectives, la société souligne que la situation économique générale reste très incertaine et que les nouvelles mesures sanitaires récemment mises en place dans un certain nombre de pays européens contribuent à réduire sa visibilité sur l'activité du groupe au quatrième trimestre, notamment en Hôtellerie-Restauration.

Aussi, à ce stade, la société estime que l'évolution organique du chiffre d'affaires du groupe en 2020 devrait être en ligne avec celle des 9 premiers mois de l'année.

Elis ajoute que les efforts '' impressionnants '' faits depuis le premier semestre dans tous les pays, tant au niveau des usines que des sièges, devraient lui permettre de légèrement améliorer la marge d'Ebitda par rapport à celle de 2019.

Enfin, l'entreprise indique que le fort accent mis sur les encaissements clients, ainsi que la bonne maitrise des investissements, lui permettent également d'anticiper un free cash-flow légèrement supérieur à celui de 2019.

" Sur le plan commercial, Elis a su saisir de nombreuses opportunités en lien avec l'augmentation de la demande de vêtements professionnels et de services d'hygiène. Même si l'environnement actuel nous incite à la plus grande vigilance, c'est avec confiance que nous abordons les prochains mois : les fondamentaux du groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis d'affirmer son leadership dans tous les pays où le groupe est présent " a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis.

Avant d'ajouter '' les économies pérennes réalisées depuis le début de la crise et la réorganisation opérationnelle effectuée pendant l'été contribuent à renforcer cette confiance en l'avenir ".

