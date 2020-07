Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : anticipe un EBITDA 2020 proche de celui de 2019 Cercle Finance • 29/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats semestriels du groupe Elis sont marqués par un chiffre d'affaires en baisse de -20,5%, s'affichant à 412,5 millions d'euros, dans un contexte difficile lié à la crise du coronavirus. L'EBITDA du groupe recule pour sa part de -15,3%, pour revenir à 439,9 millions d'euros. Bonne nouvelle tout de même : la marge d'EBITDA est en amélioration de +20 pb, à 32,5% du chiffre d'affaires. Le résultat net, enfin, s'affiche à 49,7 millions d'euros, en baisse de -51,2%. 'Malgré une nette progression de l'Hôtellerie en juillet, les incertitudes qui subsistent sur la reprise de l'activité, ainsi que le contexte économique général très incertain, ne nous permettent pas de donner de perspective de chiffre d'affaires pour l'année. Les efforts importants de rationalisation des coûts effectués au 1er semestre, ainsi que les plans d'action qui ont été définis, permettent au Groupe d'aborder les 18 prochains mois avec sérénité. Dans ce contexte, la marge d'EBITDA et le free cash-flow 2020 devraient être assez proches des niveaux de 2019', indique Elis.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +1.35%