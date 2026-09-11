Elis SA ELIS.PA :
* ELIS ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE SES OCEANES 2029
* MONTANT NOMINAL DE 380 000 000 EUROS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 2,25 %
Texte original nGNE93WtwL
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(Rédaction de Gdansk)
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