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Elis annonce le remboursement anticipé de ses OCEANEs 2029
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 07:03
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Elis SA ELIS.PA :

* ELIS ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE SES OCEANES 2029

* MONTANT NOMINAL DE 380 000 000 EUROS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 2,25 %

Texte original nGNE93WtwL

Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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