Elis : ajustement du ratio de conversion pour les OCEANE 2023

(AOF) - Elis informe les porteurs d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2023) que le ratio de conversion initial de 1 action ordinaire pour 1 OCEANE est porté à 1,072 action ordinaire pour 1 OCEANE. Cet ajustement prend effet à compter du 25 mai 2022, date du détachement de la distribution d’un dividende prélevé sur le compte « Prime d’émission, de fusion, d’apport » de 0,37 euro par action dont la distribution a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires le 19 mai dernier.

Points clés

- Prestataire international de solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être ;

- Chiffre d’affaires de 3 Mds€ équilibré entre l’industrie, la santé, les commerces et services puis l’hôtellerie-restauration ;

- Présence internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie et l’Europe de l’est (16 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Europe du sud (8 %) et l’Amérique latine ;

- Modèle d’affaires résumé en 2 points : la diversité géographique et par métiers, l’excellence opérationnelle via la réduction des coûts et la gestion stricte des flottes de livraison ;

- Capital éclaté (12,32 % des actions et 20,62 des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Xavier Martiré le directoire ;

- Situation financière encore tendue avec 3 Mds€ de capitaux propres et autant de dette, mais un levier de dette ramené à 3.

Enjeux

- Stratégie visant à la consolidation des positions via 4 leviers : la croissance organique et les acquisitions ciblées, l’ouverture régulière de nouveaux marchés, l’amélioration de l’excellence opérationnelle et l’enrichissement de l’offre par des ventes croisées de services ;

- Stratégie d’innovation axée sur la digitalisation : pour les clients, programme de traçabilité Elis Connext et contrat électronique, en interne, déploiement en 2021, en Europe, de GLAD, solution d’aide à la logistique ;

- Stratégie environnementale : attente pour la fin 2022 d’objectifs climat, accélération du recours aux véhicules « propres » pour les flottes de livraison, économie circulaire, au cœur du modèle économique : éco-conception, durabilité des produits, valorisation des textiles, ligne de crédit « verte » de 900 M€ ;

- Diversification dans les services antiparasitaires avec l’acquisition du danois Crisal ;

- Renforcement de la présence en Amérique latine –Brésil, Chili, Colombie et Mexique.

Défis

- Poursuite de la diversification réussie dans la santé, l’industrie et le commerce et attente d’un retour aux niveaux de 2019 dans l’hôtellerie et la restauration ;

- Intégration du n° 1 mexicain de la location de linge plat et de vêtements de travail, qui devrait être positive sur le bénéfice ;

- Capacité à faire accepter des hausses de prix à partir du 2nd semestre, pour compenser l’impact négatif de la hausse des prix du gaz ;

- Anticipations 2022 : hausse de 13 à 15 % du chiffre d’affaires, croissance du bénéfice d’exploitation vers 500 M€, autofinancement libre de 200 M€ et levier de dette ramené à 2,6 ;

- Retour au dividende au titre de 2021 à 0,37 €.

