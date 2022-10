Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Elis: ajustement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 07:23

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Elis indique tabler désormais sur une croissance organique du chiffre d'affaires annuel au-dessus de +20% (et non plus entre +18 et +20%), mais une marge d'EBITDA ajustée à environ 33% (précédemment à 33,5%).



Il affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,03 milliard d'euros (+22,8% dont +17% en organique), 'avec la poursuite de la reprise de l'hôtellerie et une très bonne dynamique commerciale en industrie et commerce & services'.



Le groupe de blanchisserie industrielle précise aussi que ses revenus ont été dopés par des ajustements de prix supplémentaires mis en place en cours de période pour compenser la forte inflation des coûts de l'énergie.