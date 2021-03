Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : acquisition sur le marché de l'ultra propre Cercle Finance • 10/03/2021 à 07:28









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Scaldis, un des leaders européens sur le marché de l'ultra propre (vêtements de travail pour des clients avec des besoins spécifiques : pharma-médical, micro-électronique, aérospatial). Deux-tiers de l'activité de cette société sont en effet dédiés à ce 'marché rentable et en forte croissance', selon le groupe de blanchisserie industrielle, le tiers restant étant essentiellement de la location-entretien de vêtements de travail traditionnels. Opérant un site principal à Péruwelz en Belgique et un site annexe près de Lyon en France, Scaldis a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes d'Elis à partir du 1er mars.

