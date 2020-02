Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : acquisition finalisée en Tchéquie Cercle Finance • 03/02/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Textile Washing Company, groupe familial tchèque, dont l'activité est entièrement dédiée à la location-entretien de linge plat pour des clients provenant principalement du secteur de l'hôtellerie-restauration. Situé à Kralovice, Textile Washing Company a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions d'euros. Le directeur de site conservera ses fonctions, pour permettre de réaliser l'intégration de manière efficace.

