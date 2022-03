Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: acquisition de Golden Clean au Chili information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Elis annonce ce jour l'acquisition de 100% de Golden Clean, société chilienne qui dispose de deux blanchisseries à Santiago et à Antofagasta, et qui sert des clients sur le marché de la santé et le marché de l'hôtellerie-restauration.



Golden Clean, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ six millions d'euros, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2022. Avec cette opération, Elis poursuit la consolidation de ses positions sur deux segments en croissance du marché chilien.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris 0.00%