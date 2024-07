Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: acquisition de 100% de Wonway en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - Elis annonce ce jour l'acquisition de 100% de Wonway Manufacturing (' Wonway ') en Malaisie, un groupe employant quelque 200 personnes réparties dans 3 blanchisseries spécialisées, situées dans les régions de Kuala Lumpur, de Penang et de Malacca.



En 2023, Wonway a généré un chiffre d'affaires de 29 millions de ringgits malaisiens (c. E5,9m) avec une marge d'EBIT d'environ 15%.



Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juillet 2024.



La Malaisie est un pays d'environ 34 millions d'habitants. Elle se classe parmi les meilleurs pays émergents en termes de climat des affaires et est le 4ème partenaire commercial de la France en Asie du Sud-Est.



' Il s'agit d'une acquisition de petite taille qui permettra à Elis de se familiariser avec le marché régional. Wonway bénéficie à la fois de la très bonne rentabilité de l'activité Cleanroom, et du dynamisme de l'une des meilleures économies d'Asie du Sud-Est', a commenté Xavier Martiré, président du directoire d'Elis.







Valeurs associées ELIS 20,56 EUR Euronext Paris +1,68%