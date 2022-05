Elis acquiert le danois Centralvaskeriet

(AOF) - Elis a acquis 100% de Centralvaskeriet au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022. Centralvaskeriet opère une blanchisserie dans le Sud de la région du Jutland et emploie près de 50 salariés. L'entreprise propose des services de location-entretien de linge plat, majoritairement pour des clients en Hôtellerie-Restauration, ainsi que de location-entretien de vêtements de travail et de tapis.

Le chiffre d'affaires 2021 s'est établi à près de 5 millions d'euros avec une bonne rentabilité, indique la société française. Le management actuel rejoint les équipes d'Elis dans le pays.

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d'oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n'est pas retombée et pourrait même s'amplifier dans les prochaines années. D'après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n'ont pas abouti.