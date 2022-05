Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: a placé avec succès 300 ME d'obligations information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Elis annonce aujourd'hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 300 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured). La maturité de ces obligations est de 5 ans et offre un coupon fixe annuel de 4,125%.



Un accueil extrêmement positif a été réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de plus de 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 10 fois.



Le produit net de cette émission sera dédié au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 450 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2023.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris +2.14%