Elis : a finalisé l'acquisition de Kings Laundry

(CercleFinance.com) - Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Kings Laundry en Irlande. Kings Laundry dispose de deux usines à Cork et à Dublin, spécialisées en Linge Plat. La société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros. A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : ' La qualité des actifs, associée à l'expérience du management, aideront à la bonne intégration de l'entreprise, le fondateur de Kings Laundry devenant CEO du pays. '

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +0.37%