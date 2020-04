Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : -9%, et finit la semaine au plus bas à 7,77E Cercle Finance • 03/04/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Elis rechute de -9%, enfonce franchement le support des 8E et finit la semaine au plus bas à 7,77E: un petit support pourrait se dessiner vers 7,4E mais le plancher annuel reste 6E

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -8.80%