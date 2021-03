Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : +5% vers 15,3E, prochain objectif se situe vers 16,3E Cercle Finance • 10/03/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Le blanchisseur Elis bondit de +5% vers 15,3E: le franchissement du sommet du corridor 12,3/14,3E avait validé un objectif de 16,3E (ex-résistance testé le 4 mars 2020 avant une lourde rechute vers 6E)... 50% du trajet vers l'objectif est déjà accompli.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +0.96%