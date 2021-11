Elior vise une marge d'Ebita ajusté comprise entre 2,0 % et 2,5 % sur l'exercice 2021-2022

(AOF) - Elior a essuyé sur l'exercice 2020-2021 une perte nette de 106 millions d’euros contre une perte de 487 millions d’euros sur l’exercice précédent. L'Ebita ajusté est ressorti à -64 millions d'euros, soit une légère amélioration, à comparer aux -69 millions d'euros de l’an dernier, reflétant, selon la société, la stricte maîtrise de ses coûts opérationnels. Le chiffre d’affaires est ressorti à 3,69 milliards d'euros, soit une contraction organique de 5,3 %. Le free cash-flow est positif à hauteur de 13 millions d'euros contre -15 millions l’an passé.

Pour l'exercice 2021-2022, Elior anticipe une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 2,0 % et 2,5 %, avec des capex limités à environ 2,5 % des revenus. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire ne requerrait pas des protocoles sanitaires plus restrictifs impactant nos activités.

La liquidité disponible au 30 septembre 2021 est de 539 millions d'euros, comparée aux 630 millions un an plus tôt

"La mise à jour du plan stratégique New Elior 2024 a permis de réaffirmer nos leviers de création de valeur, définis pour 2019 ", a expliqué le spécialiste de la restauration collective.

Son objectif est d'accélérer et d'amplifier notre développement pour retrouver son niveau de chiffre d'affaires d'avant crise (4,92 milliards d'euros en 2018-2019) avec une marge d'Ebita ajusté nettement plus élevée (3,6 % en 2018-2019). Le groupe cible une croissance organique annuelle des revenus d'au moins 7% pour 2022-2023 et 2023-2024 et une marge d'Ebta ajusté d'environ 4,6 % en 2023-2024

Elior prévoit la reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l'exercice 2022-2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS