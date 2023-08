Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: vers un comblement du gap des 2,22E information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - En tête des hausses du SBF120, Elior Group entame un comblement du 'gap' ouvert le 3 août en dessous de 2,22E, mais une reprise de la tendance baissière qui prévaut pourrait ensuite ramener le titre vers les 2,02E (plancher du 5 juillet 2022).





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +4.30%