Elior: une nouvelle offre de repas équilibrés aux USA

(CercleFinance.com) - Elior a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis d'une offre de repas équilibrés et livrés à domicile à destination des personnes souffrant de maladies chroniques ou en convalescence.



Cette offre de repas 'sur mesure', baptisée 'LiveWell with Traditions', est réservée aux personnes âgées bénéficiant des régimes d'assurance-maladie Medicaid et Medicare Advantage.



Ces menus personnalisés sont conçus par des diététiciens agréés afin de répondre aux besoins spécifiques des patients, en les aidant à maintenir une santé optimale grâce à une alimentation enrichie.



Ces repas - végétariens, sans gluten, sans sel ou créés pour les personnes diabétiques - permettent de réduire notablement les réadmissions à l'hôpital et les consultations aux urgences, explique Elior dans un communiqué.





