Elior: un analyste relève légèrement son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 14:13

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' et relève son objectif de cours de 2,6 à 2,8 euros, à la suite de l'ajustement de ses hypothèses opérationnelles et des données de marché, au lendemain des résultats annuels du groupe de restauration collective. S'il reste confiant quant aux fondamentaux du secteur, le bureau d'études estime qu'Elior 'a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années qui rendent son retournement long et relativement incertain'.



Le titre présente un PER 2022 de -2 fois et un rendement de près de 0%.