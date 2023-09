Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: tente un rebond sur 1,8E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Elior vient d'effectuer le comblement du 'gap' des 1,973E du 17 octobre 2022... et s'est rapproché d'un retracement des 1,731E du 12/10/2022.



Malgré un rebond de +7%, le titre n'est pas tiré d'affaire et il lui faudra effacer la résistance des 2,012E (ex-support du 6/9) puis l'ex-plancher des 2,09E (qui coïncide avec la résistance baissière oblique moyen terme) pour espérer se sortir de son canal de correction inauguré mi-janvier dernier sous 4,18E.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +7.45%