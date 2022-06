Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : tente de se rapprocher des 3,00E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 10:34









(CercleFinance.com) - Elior qui a végété durant 10 jours entre 2,75 et 2,835E tente de se rapprocher des 3,00E: la principale résistance court terme demeure située à 3,07E, elle a été testée les 20/04 et 17/05 (la suivante se situe vers 3,31E).





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +4.70%