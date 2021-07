Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : succès d'une opération de financement Cercle Finance • 02/07/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce le succès de son offre d'un montant principal total de 550 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2026, obligations qui porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Le groupe de services signera au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 millions d'euros et un nouveau prêt senior revolving d'un montant principal total de 350 millions. Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant, financer les besoins généraux et payer les frais et dépenses liés à l'opération.

