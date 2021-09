Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : spectaculaire rebond vers 6,66E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Elior qui efface la résistance des 6,17/6,2E enregistre un spectaculaire rebond vers 6,66E qui ramène instantanément le titre au contact de la résistance des 6,68E du 5 juillet. Le prochain objectif sera le test de la résistance oblique des 7E issue des précédents sommets (7,61 et 7,33E notamment).

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +9.86%