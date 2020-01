Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : seul titre du SBF120 en repli, rétrograde sous 13E Cercle Finance • 02/01/2020 à 14:38









(CercleFinance.com) -Elior s'est distingué dès cette 1ère séance du millésime 2020: en milieu de matinée, ce fut durant quelques minutes le seul et unique titre du SBF120 à afficher un repli. Elior rétrograde sous 13E après une série d'échecs sous 13,20E mais reste ancré au sein du corridor de consolidation sommital 12,9/13,2E. En cas de consolidation, un palier de soutien se dessine vers 12,15E, ex-résistance des 11 et 14 octobre puis 25 novembre.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -0.99%