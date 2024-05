Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior: se hisse vers 2,835E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Elio se hisse vers 2,835E et retrace son niveau du 9 janvier dernier : il ne lui reste plus que 3% à conquérir pour égaler son zénith des 2,932E du 29 décembre 2023 (et ex-plancher de la séance de rupture du 18 mai 2023).





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.44%