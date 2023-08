Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : se débat pour ne pas casser son bas de fourchette information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - Elior se débat pour ne pas casser son bas de fourchette 2,09/2,20E et cela fait 3 semaines que le titre est comme écrasé un peu au-dessus du palier psychologique des 2E (ex-plancher du 25/10/2022 et 5 juillet 2022).

Un signal plus positif se manifesterait avec le franchissement d'une grosse résistance oblique qui gravite vers 2,36E





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.23%