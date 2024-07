Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : s'envole de +10% vers 2,90E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:19









(CercleFinance.com) - Elior s'envole de +10% vers 2,90E et le prochain objectif pourrait se situer vers 3,10E, un niveau stratégique puisque coïncidant avec l'ex-'gap' du 15 mai et le plancher du 15 juin.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,83 EUR Euronext Paris +7,19%