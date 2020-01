Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : s'apprête à tester la résistance des 13,8E Cercle Finance • 23/01/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le titre bondit de +1,5% vers 13,20. Le titre avait validé début janvier un franc signal baissier avec la cassure des 13E. Elior s'apprête déjà à tester la résistance des 13,8E. En cas de consolidation, un palier de soutien se dessine vers 12,15 E.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +0.76%