ELIOR réussit son placement obligataire senior de 550 millions d'euros

(AOF) - Elior gagne 1,76% sur la place parisienne, à 6,66 euros par action. Les investisseurs ont donc accueilli favorablement le succès de son offre d'obligations senior et la mise en place d'un nouveau financement bancaire senior, annoncés initialement le 28 juin. L'offre obligataire porte sur un montant principal total de 550 millions à échéance 2026, et les obligations, émises à 100% de leur valeur nominale, porteront intérêt à un taux annuel de 3,75%.

Par ailleurs, le groupe de restauration collective signera au plus tard le 8 juillet 2021 un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 millions d'euros et un nouveau prêt senior revolving d'un montant principal total de 350 millions d'euros.

Elior a prévu d'utiliser le produit brut de ces deux opérations pour rembourser son prêt syndiqué existant, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

Concernant l'offre obligataire, BNP Paribas (sole physical bookrunner), Crédit Agricole CIB et Rabobank ont agi en tant que joint global coordinators. Natixis, CIC Market Solutions et Société Générale ont pour leur part agi en tant que joint bookrunners, alors que Mediobanca et BBVA agissaient en tant que co-managers et Natixis en tant que rating agencies advisor.