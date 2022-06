Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : retrace son plancher annuel et historique des 2,40 euros information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - Comme beaucoup de valeurs 'fragiles', Elior retrace son plancher annuel et historique des 2,4E du 13 avril: il coïncide avec la base du corridor dont le sommet gravite vers 3,1/3,13E.

Sous 2,4E, il est difficile d'estimer le potentiel de repli, faute de support horizontal ou oblique identifiable: le test des 2E apparaît probable, la 'règle du balancier' induit bien pire, c'est à dire un score de 1,70E



Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -12.96%