Elior : retour vers le plancher des 12,5E

(CercleFinance.com) - En baisse pour une cinquième séance de suite après un point d'activité, Elior Group a approché dans la matinée les 12,5E du 7 janvier, son plancher depuis le début de l'année. Un palier de soutien apparait vers 12,15E, ex-résistance des 11 et 14 octobre puis 25 novembre. En cas d'enfoncement il pourrait aller pourrait combler le gap laissé ouvert au-dessus de 11,5E.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.75%