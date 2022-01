Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: replonge sous les 6E et même 5,9E information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 17:23









(CercleFinance.com) - Elior replonge sous les 6E et même 5,9E, retrouvant ses planchers du 28/12.

Le prochain support se situerait vers 5,E, le plancher de la mi-décembre 2021, voir les 5,E (plancher du 19/07/2021).





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -6.19%