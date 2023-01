Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : replonge de -12% vers 3,40E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 10:39









(CercleFinance.com) - Elior replonge de -12% vers 3,40E avant de s'équilibrer vers 3,45E, un seuil pivot majeur qui coïncide avec le support oblique moyen terme et l'ex-zénith des 17/08/2022 puis des 13 et 16/12/2022.

Le prochain support se situerait ensuite vers 3,15 puis 3,06E...





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -13.63%