(CercleFinance.com) - Elior rechute vers 7E et se retrouve à mi-chemin entre la résistance des 7,45E et le plancher des 6,85E: plus globalement, le titre reste prisonnier d'un corridor 6,2/7,6E.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.01%