Elior : rechute vers 5,61E, support à 5,38E

(CercleFinance.com) - Elior rechute vers 5,61E (petit plancher du 4 août) et pourrait s'engager vers un scénario de re-test du support moyen terme des 5,38E du 19 juillet. Le titre entame soit un rebond en 'W' en direction du 'gap' des 6,265E du 07/07 soit poursuit sa correction en direction du plancher des 4,8E du 30/11/2020.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -3.77%