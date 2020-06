Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : rechute sous les 6,25E, support vers 5,5E ? Cercle Finance • 10/06/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Elior ricocheE sous 6,40E et rechute sous les 6,25E (50% de retracement la récente hausse): le premier support se dessine vers 6E et un autre point d'appui se matérialise vers 5,5E (ex-support du 3 avril et 29 mai).

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -6.42%