Elior : rechute de -4% vers 2, 87E, support compromis information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Elior perd le contact avec les 3E (ce qui pouvait assurer son maintien au sein d'un canal de consolidation horizontal) et rechute de -4% vers 2,87E.

Cette rupture de support risque de préfigurer une rechute assez profonde en direction de 2,388E, le plancher du 22/11/2022.





