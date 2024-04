Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : rebondit sur 2,35E, surveiller le test des 2,58E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Elior renoue avec les 2,5E après être revenu tester les 2,42E (l'ex-résistance du 7 mars) puis le support oblique moyen terme qui gravite vers 2,35E.

Le titre pourrait renouer avec une tendance haussière au-delà de l'oblique baissière qui gravite vers 2,58E.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.81%